ТАСС: обыски проходят в школе единоборств имени Нурмагомедова в Дагестане

Фото: телеграм-канал Readovka

В школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова в Махачкале проходят оперативно-разыскные мероприятия по делу о терактах в Дагестане, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы республики.

При этом информации о задержаниях пока нет.

Ранее в Сети появилась информация, что одним из ликвидированных боевиков мог быть боец ММА Гаджимурад Кагиров, который был воспитанником школы имени Нурмагомедова.

23 июня боевики напали на церкви и синагоги в Дербенте и Махачкале. Террористы открыли огонь по зданиям и людям, обстреляли пост ДПС в Махачкале и машину с полицейскими в центре села Сергокала.

В результате атак на Дагестан погибли 16 сотрудников полиции. Жертвами теракта также стали православный священник и гражданские лица.

В ходе проведения КТО силовики ликвидировали пятерых боевиков. После стало известно, что преступную группу, организованную для совершения терактов в Дагестане, создал сын экс-главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова.

Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца мужчину, который проходит обвиняемым по делу о теракте. До этого арестовали шестерых сыновей Омарова. Их признали виновными в административных правонарушениях

Также Верховный суд в Дагестане арестовал и самого Омарова на 10 суток. Его признали виновным в совершении административного преступления по статье "Мелкое хулиганство". В свою очередь, СМИ сообщили, что на экс-главу Сергокалинского района могут завести еще одно дело за пособничество терроризму.

По некоторым данным, в нападении участвовали сыновья Омарова, который на тот момент еще занимал пост главы Сергокалинского района. Позже его освободили от занимаемой должности и исключили из партии "Единая Россия".

