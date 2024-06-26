Семьи погибших при теракте в Дагестане дополнительно получат 5 млн рублей

Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов намерен выплатить семьям погибших при теракте в Дагестане пять миллионов рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы от республики Хизри Абакаров в своем телеграм-канале.

"Число погибших составило 21 человек. Материальную помощь получат и раненные в ходе ужасных событий", – сказал Абакаров в опубликованном видеообращении.

Также Керимов взял на себя все расходы по восстановлению сгоревших во время терактов церкви и синагоги в Дербенте. Такой жест является не только проявлением его щедрости, но и символом единства и поддержки всех конфессий, отметил Абакаров.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил, что 19 получивших ранения при терактах в Махачкале и Дербенте остаются на стационарном лечении, шесть из них находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС.

Теракты в Дагестане произошли вечером 23 июня. Боевики напали на церкви и синагоги в Дербенте и Махачкале. Они обстреливали здания и местных жителей. Под огонь также попали пост ДПС в Махачкале и машина с полицейскими в центре села Сергокала.

В результате атак погибли 16 сотрудников полиции. Жертвами теракта также стали православный священник и гражданские лица. В ходе проведения КТО силовики ликвидировали пятерых боевиков.