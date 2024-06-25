РИА Новости: число погибших полицейских в результате терактов в Дагестане возросло до 16

Фото: ТАСС/Низами Гаджибалаев

Число погибших полицейских в результате терактов в Дагестане возросло до 16, передает РИА Новости со ссылкой на свои источники.

В больнице скончался 24-летний сержант Нариман Насруллаев из Дербентского района. Таким образом, общее число погибших выросло до 21.

О теракте в Дагестане стало известно вечером 23 июня. В Дербенте неизвестные обстреляли церковь и синагогу, которая позже загорелась, а в Махачкале – пост ДПС. СМИ писали, что теракты планировались около месяца.

Жертвами нападений стали сотрудники правоохранительных органов, православный священник и гражданские лица.

В результате проведения контртеррористической операции полицейские ликвидировали пятерых боевиков.