РИА Новости: число погибших полицейских в результате терактов в Дагестане возросло до 16

25 июня, 10:08Происшествия
Фото: ТАСС/Низами Гаджибалаев
Число погибших полицейских в результате терактов в Дагестане возросло до 16, передает РИА Новости со ссылкой на свои источники.
В больнице скончался 24-летний сержант Нариман Насруллаев из Дербентского района. Таким образом, общее число погибших выросло до 21.
О теракте в Дагестане стало известно вечером 23 июня. В Дербенте неизвестные обстреляли церковь и синагогу, которая позже загорелась, а в Махачкале – пост ДПС. СМИ писали, что теракты планировались около месяца.
Жертвами нападений стали сотрудники правоохранительных органов, православный священник и гражданские лица.
В результате проведения контртеррористической операции полицейские ликвидировали пятерых боевиков.
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