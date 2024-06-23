Мэрия Дербента: пожар произошел в синагоге после нападения на нее неизвестных

Фото: телеграм-канал "Мой Дербент"

Пожар вспыхнул в синагоге Дербента после нападения на нее неизвестных. Об этом сообщили ТАСС в мэрии города.

Собеседник агентства уточнил, что сейчас сотрудники МЧС тушат возгорание.

Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли из автоматического оружия синагогу и церковь в Дербенте. По данным МВД Дагестана, стрельба началась около 18:00 23 июня. Предварительно, один полицейский погиб, еще один получил ранения. Машина, на которой скрылись стрелявшие, объявлена в ориентировку. На место происшествия выехали следователи, криминалисты и руководство СУ СК России по республике.