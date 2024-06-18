Мужчина устроил стрельбу в Рязани

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Мужчина открыл стрельбу в Рязани, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По информации ведомства, 18 июня во время конфликта из-за имущественного спора и неприязненных отношений 66-летний подозреваемый не менее трех раз выстрелил из охотничьего ружья. В результате инцидента один мужчина пострадал, а женщина от полученных ранений погибла.

В прокуратуре заявили, что стрелявший мужчина задержан. По факту убийства было возбуждено уголовное дело, ход и результаты расследования которого находятся на контроле у ведомства.

Между тем в ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры сообщили, что стрельба произошла на предприятии "Рязаньмонтажзаготовка".

Ранее правоохранители предотвратили заказное убийство директора рынка в Москве, которое организовал один из совладельцев. Он хотел завладеть долей бизнес-партнера. Для этого злоумышленник обратился к своему знакомому, заплатив ему 2,5 миллиона рублей, а тот нашел остальных соучастников. Подозреваемые изучили маршрут передвижения и распорядок дня бизнесмена, чтобы инсценировать аварию, в ходе которой они смогли бы убить мужчину, выставив все как ДТП.

В результате в ночь на 4 мая один из соучастников, находясь за рулем автомобиля в Павловском Посаде, спровоцировал аварию с машиной, которой управлял потерпевший. Когда автомобиль директора рынка остановился, к нему подбежал второй соучастник и несколько раз выстрелил в бизнесмена из пистолета, попав в шею и руку. Нападавшие скрылись, а мужчине оказали необходимую медпомощь, которую на место вызвали очевидцы. Следователи задержали подозреваемых и арестовали всех пятерых по подозрению в покушении на убийство.

