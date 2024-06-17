Пятеро человек готовили в Московском регионе заказное убийство директора рынка

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Пятеро человек готовили заказное убийство директора столичного рынка, правоохранителям удалось предотвратить покушение. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, в феврале один из совладельцев рынка в Отрадном районе Москвы захотел убить партнера по бизнесу, чтобы завладеть его долей. Для этого он обратился к своему знакомому, заплатив ему 2,5 миллиона рублей, а тот в свою очередь нашел остальных соучастников.

Подозреваемые изучили маршрут передвижения и распорядок дня бизнесмена. Пятеро задержанных планировали инсценировать аварию, в ходе которой хотели убить мужчину, выставив все как ДТП. Для этого они купили ВАЗ-2107 и распределили роли.

В результате, выбрав подходящий во время слежки момент, в ночь на 4 мая один из соучастников, находясь за рулем автомобиля в Павловском Посаде, спровоцировал аварию с машиной, которой управлял потерпевший. Когда автомобиль директора рынка остановился, к нему подбежал второй соучастник и несколько раз выстрелил в бизнесмена из пистолета, попав в шею и руку. Нападавшие скрылись, а мужчине оказали необходимую медпомощь, которую на место вызвали очевидцы.

В ходе расследования следователи определили причастных к покушению на убийство. Часть из них удалось задержать в Краснодарском крае, а часть – в Московском регионе. Организатора, пособников и исполнителя преступления арестовали по подозрению в покушении на убийство.

"Следствием продолжается работа по сбору и закреплению доказательств, а также установлению роли и степени участия каждого в совершенном преступлении. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УУР ГУ МВД России по Московской области", – уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее следователи СУ СК РФ по Ростовской области возбудили уголовное дело о покушении на убийство начальника штаба – первого заместителя командира воинской части Вадима Собеского. По версии следствия, машина, в которой находился Собеский, загорелась. Сотрудники СК устанавливают причины возгорания.

