Дело заведено о покушении на начштаба воинской части Собеского в Ростовской области

Фото: телеграм-канал "112"

Следователи СУ СК РФ по Ростовской области возбудили уголовное дело о покушении на убийство начальника штаба – первого заместителя командира воинской части Вадима Собеского. Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ.

"Следователи и криминалисты регионального СУ работают на месте происшествия", – добавили там.

По данным ведомства, автомобиль, в котором находился Собеский, загорелся. В настоящее время следователи устанавливают причины возгорания, указали в СК.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что все попытки организовать диверсии против российских военнослужащих в городе благополучно раскрываются и нейтрализуются. Он отмечал, что информация о таких операциях выдается дозированно, уже после проведения операций российских силовиков.

