Суд продлил арест фигурантам по делу об убийстве байкера Ковалева

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования о продлении срока заключения фигурантов по делу об убийстве байкера Кирилла Ковалева до 18 сентября 2024 года. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции.

Речь идет о Б. И. Аббасове, И. Б. Аббасове, Н. И. Аббасове, Ш. Н. Аббасове, Ш. Н. Аббасове и Н. Р. Гусейнове.

Конфликт из-за парковки произошел 17 апреля во дворе жилого дома на юго-востоке Москвы. По данным следствия, Ковалев сделал замечание Аббасову из-за неправильно припаркованной машины. В результате последний нанес москвичу удар ножом и скрылся вместе с сообщниками. Мужчина скончался в больнице от полученных травм.

19 апреля полиция задержала подозреваемого и несколько его сообщников в Ростовской области. В результате суд в Москве арестовал шестерых фигурантов дела: Шахина Аббасова, его брата, их родственника, дядю и отца главного фигуранта, а также предоставившего преступникам машину.

22 апреля сообщалось, что в розыске также находится седьмой обвиняемый. Позднее суд Москвы арестовал сотрудника ДПС, который, предположительно, получил взятку от подозреваемого в убийстве Ковалева.