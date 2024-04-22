Суд арестовал дядю обвиняемого в убийстве москвича из-за спора о парковке

Фото: Москва 24

Замоскворецкий районный суд арестовал Бахтияра Аббасова по делу об убийстве жителя Москвы из-за спора о парковке. Таким образом, суд постановил удовлетворить ходатайство следствия.

Аббасова отправили в СИЗО до 18 июня. Его обвиняют по части 5 статьи 33, пунктам "ж", "и" части 2 статьи 105 УК РФ.

Бахтияр Аббасов является дядей возможного убийцы мотоциклиста в Люблине и отцом другого фигуранта дела.

22 апреля Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО до 18 июня Шахина Аббасова, которого обвиняют в убийстве жителя столицы. Сам обвиняемый признал вину лишь частично, так как не был согласен с квалификацией дела. Также Аббасов утверждал, что сожалеет о содеянном и не хотел убивать мужчину на парковке.

Суд арестовал и пособника Аббасова – Нахида Гусейнова. По данным следствия, именно на его машине обвиняемые пытались скрыться после совершения преступления. При этом автомобилем ВАЗ-2107 якобы управлял сам Гусейнов.

Конфликт произошел 17 апреля на юго-востоке Москвы. По версии следствия, 24-летний мужчина сделал замечание 21-летнему водителю из-за неправильно припаркованной машины. В ходе конфликта последний несколько раз ударил пострадавшего руками и ногами и нанес ему не менее одного удара ножом в область живота. После подозреваемый скрылся с места преступления, а 24-летний мужчина погиб.

Днем 19 апреля Аббасова и еще двух соучастников преступления задержали в Ростовской области. До этого его отца, дядю и знакомого также задержали до избрания им меры пресечения.

Шестеро фигурантов, по данным прокуратуры Москвы, обвиняются в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений и пособничестве в убийстве.

