Суд арестовал второго фигуранта дела об убийстве мужчины из-за парковки в Москве

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Замоскворецкий суд Москвы заключил под стражу Нахида Гусейнова, который является вторым фигурантом дела об убийстве москвича из-за замечания по поводу парковки.

Его отправили в СИЗО до 18 июня. При этом сам Гусейнов заявил во время заседания, что не считает себя виновным, так как ничего не знал о преступлении. В связи с этим он требовал отклонить ходатайство следствия об аресте.

Гусейнову предъявили обвинение в преступлении по части 5 статьи 33 ("Соучастие, пособник"), пунктам "ж", "и" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

"Он оказался на месте преступления уже после его совершения, поэтому говорить о пособничестве в совершении преступления не представляется возможным", – уточнил адвокат обвиняемого, чьи слова приводит РИА Новости.

Также адвокат добавил, что в поступках Гусейнова можно лишь усмотреть укрывательство преступления.

Ранее суд отправил в СИЗО до 18 июня Шахина Аббасова, которого обвиняют в убийстве жителя столицы из-за замечания о парковке. Обвиняемый признал вину лишь частично, так как не был согласен с квалификацией дела. Также он заявлял, что сожалеет о содеянном.

Инцидент произошел 17 апреля на юго-востоке Москвы. По версии СК, 24-летний мужчина сделал замечание 21-летнему водителю из-за неправильно припаркованной машины. В результате последний избил пострадавшего и нанес ему удар ножом в область живота. После подозреваемый скрылся, а 24-летний мужчина погиб.

Следователи завели дело по статье "Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений". Днем 19 апреля Аббасова и еще двух соучастников преступления задержали в Ростовской области. До этого его отца, дядю и знакомого также задержали до избрания им меры пресечения.

