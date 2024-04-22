Следствие: фигуранты убийства из-за парковки в Москве совершали другие преступления

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Обвиняемый в убийстве из-за парковки на юго-востоке столицы Шахин Аббасов и его соучастники при попытке скрыться совершали другие преступления, сообщает ТАСС со ссылкой на следователя в Замоскворецком суде.

"Как пояснил в ходе допроса один из обвиняемых, они, двигаясь из Москвы в Ростовскую область, совершали и иные преступления, им будет дана правовая оценка", – отметила она.

При этом не уточняется, о каких именно преступлениях идет речь.

Конфликт из-за неправильной парковки произошел 17 апреля на юго-востоке Москвы. По версии следствия, 24-летний мужчина сделал замечание 21-летнему водителю по этому поводу, поэтому последний несколько раз ударил пострадавшего руками и ногами и нанес ему не менее одного удара ножом в область живота. После подозреваемый скрылся с места преступления, а 24-летний мужчина погиб.

СК возбудил уголовное дело. Днем 19 апреля Аббасова и еще двух соучастников задержали в Ростовской области. До этого его отца, дядю и знакомого также задержали до избрания им меры пресечения.