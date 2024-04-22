Гусейнов был за рулем машины, на которой пытались скрыться обвиняемые в убийстве Ковалева

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Обвиняемые в убийстве Кирилла Ковалева из-за спора о парковке в Москве пытались скрыться на автомобиле "Лада", принадлежащем Нахиду Гусейнову. В суде рассказали, что Гусейнов предоставил соучастникам автомобиль ВАЗ-2107, которым сам же и управлял. Об этом сообщает ТАСС.

Мать убитого Елена Ковалева рассказала "Газете.ру", что не присутствовала на заседании суда, где избирали меру пресечения обвиняемому Шахину Аббасову. По ее словам, родственники Ковалева не хотели смотреть на "недолюдей", их извинения им не нужны.

Женщина считает, что родственники обвиняемого могут попытаться связаться с потерпевшей стороной, чтобы урегулировать конфликт.

"Мы на связи со всеми возможными органами, все звонки записываются, будем передавать в компетентные органы. Естественно, никакие действия преступников или их сообщников не повлияют на наше решение добиваться максимально сурового наказания. Аналогично настроен и СК. Нам от этих гадов ничего не нужно", – заключила мать убитого.

Ранее сообщалось, что родителям Кирилла Ковалева поступают угрозы со стороны родственников Шахина Аббасова, обвиняемого в преступлении. Адвокат потерпевшей стороны заявил, что в связи с этим подано заявление в правоохранительные органы.

Кроме того, в ходе заседания об аресте Аббасова следователь сообщила, что его отец связывался с родственниками убитого и пытался с ними договориться, чтобы избежать уголовного дела.

22 апреля Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО до 18 июня Шахина Аббасова, которого обвиняют в убийстве жителя столицы. Сам обвиняемый признал вину лишь частично, так как не был согласен с квалификацией дела. В связи с этим адвокат предлагал ограничиться домашним арестом. Также Аббасов утверждал, что сожалеет о содеянном и не хотел убивать мужчину на парковке.

Конфликт произошел 17 апреля на юго-востоке Москвы. По версии следствия, 24-летний мужчина сделал замечание 21-летнему водителю из-за неправильно припаркованной машины. В ходе конфликта последний несколько раз ударил пострадавшего руками и ногами и нанес ему не менее одного удара ножом в область живота. После подозреваемый скрылся с места преступления, а 24-летний мужчина погиб.

Днем 19 апреля Аббасова и еще двух соучастников преступления задержали в Ростовской области. До этого его отца, дядю и знакомого также задержали до избрания им меры пресечения.

Шестеро фигурантов, по данным прокуратуры Москвы, обвиняются в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений и пособничестве в убийстве.