Родители убитого Ковалева подали заявление об угрозах со стороны родственников Аббасова

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Родителям Кирилла Ковалева, убитого из-за спора о парковке в Москве, поступают угрозы со стороны родственников Шахина Аббасова, обвиняемого в преступлении, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевшей стороны.

Адвокат заявил, что в связи с этим потерпевшие подали заявление в правоохранительные органы.

Ранее в ходе заседания об аресте Аббасова следователь сообщила, что его отец связывался с родственниками убитого и пытался с ними договориться, чтобы избежать уголовного дела.

22 апреля Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО до 18 июня Шахина Аббасова, которого обвиняют в убийстве жителя столицы. Сам обвиняемый признал вину лишь частично, так как не был согласен с квалификацией дела. В связи с этим адвокат предлагал ограничиться домашним арестом. Также Аббасов утверждал, что сожалеет о содеянном и не хотел убивать мужчину на парковке.

Конфликт произошел 17 апреля на юго-востоке Москвы. По версии следствия, 24-летний мужчина сделал замечание 21-летнему водителю из-за неправильно припаркованной машины. В ходе конфликта последний несколько раз ударил пострадавшего руками и ногами и нанес ему не менее одного удара ножом в область живота. После подозреваемый скрылся с места преступления, а 24-летний мужчина погиб.

Днем 19 апреля Аббасова и еще двух соучастников преступления задержали в Ростовской области. До этого его отца, дядю и знакомого также задержали до избрания им меры пресечения.

Шестеро фигурантов, по данным прокуратуры Москвы, обвиняются в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений и пособничестве в убийстве.