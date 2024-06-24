Причастные к терактам в Дагестане боевики ликвидированы

Фото: телеграм-канал "Следком"

Ликвидированы пять боевиков, причастных к терактам в Дагестане. Следователям удалось установить их личности. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале СК РФ.

По данным ведомства, речь идет о лицах, совершивших нападение на синагогу и церковь. Их обвиняют в совершении преступлений по статьям о теракте, незаконном приобретении, хранении, перевозке огнестрельного оружия и его хищении.

"Соучастниками были обстреляны сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, погибли 15 правоохранителей, а также 4 гражданских лица, в том числе православный священник", – говорится в публикации.

В настоящее время на месте произошедшего работают следователи, криминалисты, а также специалисты судебно-экспертного центра. В рамках расследования устанавливаются иные причастные к нападению.

В свою очередь, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал, чтобы региональный главк СК РФ подготовил доклад о начале расследования нападений.

Между тем главврач республиканской больницы в Дагестане Газиявдибир Мусаев сообщил RT, что после теракта в медучреждение поступили 13 сотрудников полиции и трое гражданских. По словам главврача, некоторых пострадавших после обработки ран отпустили домой. Он подчеркнул, что все ранения были пулевыми и осколочными.

По словам Мусаева, в настоящее время девять пострадавших остаются в больнице. Он уточнил, что четырем полицейским провели операции, их состояние стабильное, но тяжелое.

Религиозные здания в Дербенте попали под обстрел вечером 23 июня. Также сообщалось о вооруженном нападении на пост ДПС в Махачкале.

Уточнялось, что среди убитых при нападении на церковь и синагогу в Дербенте были сотрудники ЧОПа, полиции и святой отец Николай.

Следственный комитет по факту терактов возбудил уголовные дела. В Дагестане на фоне случившегося объявили трехдневный траур.

