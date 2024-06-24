Пострадавшие при перестрелке в Махачкале прооперированы

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Врачи прооперировали всех пострадавших в результате боевых столкновений в Махачкале. Пациенты находятся под постоянным присмотром. Об этом сообщил мэр города Юсуп Умавов со ссылкой на главврача Республиканской клинической больницы Газиявдибира Мусаева.

Умавов отметил, что в случае необходимости власти города окажут любую помощь медучреждению в сложившейся тяжелой ситуации.

"Это большая трагедия для нашего города и всего Дагестана, а совершенное преступление направлено на дестабилизацию ситуации в нашем регионе", – написал мэр Махачкалы в своем телеграм-канале.

Градоначальник отметил, что администрация окажет помощь семьям погибших и пострадавших в ходе боевых столкновений. Он также добавил, что в Махачкале будут запрещены все увеселительные мероприятия до особо распоряжения.

Вечером 23 июня в Дербенте неизвестные обстреляли из автоматического оружия синагогу и церковь, в Махачкале – пост ДПС.

По информации муфтията республики, в результате нападения погибли девять человек, семь из них – правоохранители. Еще 25 человек получили ранения. Вместе с тем в МВД Дагестана сообщили о 16 пострадавших, среди них 13 полицейских и трое мирных жителей.

На всей территории Дагестана объявляли режим контртеррористической операции. Правоохранители ликвидировали несколько боевиков.