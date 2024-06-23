НАК: двое боевиков ликвидированы в Дербенте

Фото: ТАСС/Низами Гаджибалаев

Двое боевиков ликвидированы в дагестанском Дербенте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Также в городе завершена активная фаза КТО, говорится в публикации.

Как передает МВД Дагестана в телеграм-канале, 16 человек госпитализировали после боестолкновений в Дагестане. Среди них 13 полицейских и трое мирных жителей. Они доставлены в Республиканскую клиническую больницу в Махачкале. Информация о погибших уточняется, добавили в ведомстве.

Вечером 23 июня в Дербенте неизвестные обстреляли из автоматического оружия синагогу и церковь, в Махачкале – пост ДПС. По данным муфтията республики, в результате нападения погибли девять человек, семь из них – правоохранители. Еще 25 человек получили ранения.

Следственный комитет по факту терактов возбудил уголовные дела. На территории Дагестана ввели режим КТО.

Также СМИ писали, что главу Сергокалинского района республики Магомеда Омарова, чьи сыновья могли быть причастны к терактам, задержали. В правоохранительных органах сообщили, что он находится на допросе, а по его месту жительства проводятся обыски.