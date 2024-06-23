23 июня, 22:26Происшествия
Полицейский из Дагестанских Огней погиб в Дербенте
Фото: телеграм-канал Readovka
Начальник отдела полиции Дагестанских Огней погиб в Дербенте, передает МВД Дагестана в телеграм-канале.
По данным ведомства, правоохранитель прибыл на подмогу к дербентским коллегам и получил тяжелое ранение. Медики не смогли его спасти, говорится в публикации.
В РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы МВД республики Гаяну Гариеву сообщили, что люди, укрывавшиеся в церкви в Махачкале, выведены. Между тем в министерстве заявляли, что 19 человек укрывались там ради собственной безопасности.
В свою очередь, один из прихожан рассказал, что при обстреле Свято-Успенского кафедрального собора в Махачкале погиб сторож церкви.
"Как только началась стрельба, мы закрылись изнутри", – передает ТАСС слова очевидца событий.
23 июня в Дербенте неизвестные обстреляли из автоматического оружия синагогу и церковь, в Махачкале – пост ДПС. Муфтият республики уточнял, что в результате нападения погибли девять человек, семь из них – правоохранители. Еще 25 человек получили ранения. Всем пострадавшим оказывается медпомощь в больницах республики.
На всей территории Дагестана объявлен режим контртеррористической операции. Правоохранители ликвидировали четырех боевиков.