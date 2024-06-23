ТАСС: сотрудник Росгвардии погиб в результате нападения боевиков в Махачкале

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Сотрудник Росгвардии погиб в результате нападения боевиков в Махачкале, еще несколько ранены. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

Как заявили в региональном Минздраве, все пострадавшие поступают в медучреждения республики. Им оказывается необходимая медпомощь, их лечение на контроле министра здравоохранения Дагестана, добавили в министерстве.

Как рассказали агентству в правоохранительных органах, устроившие нападения в Махачкале и Дербенте являются последователями международной террористической организации. В ходе следствия будут установлены их кураторы и организаторы, уточнил собеседник ТАСС.

Также в силовых структурах сообщили, что террористы использовали оружие иностранного производства, включая как минимум одну штурмовую винтовку. Кроме того, нападавшие завладели оружием полицейских, указали правоохранители.

О стрельбе в Дербенте и Махачкале стало известно 23 июня. В Дербенте неизвестные обстреляли церковь и синагогу, а в Махачкале – пост ДПС. В МВД республики сообщили, что шесть правоохранителей погибли, еще 12 получили ранения.

СК России возбудил уголовные дела по статье "Террористический акт". Также силовики ликвидировали двух боевиков. На всей территории республики объявлен режим контртеррористической операции, правоохранители продолжают работу по поиску и нейтрализации нападавших.