Двух напавших на Дагестан боевиков ликвидировали

Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

Двух боевиков, которые были в числе напавших на Дербент и Махачкалу, ликвидировали. Работа силовиков продолжается, сообщается в телеграм-канале МВД Дагестана.

Как отметил в своем телеграм-канале глава Махачкалы Юсуп Умавов, правоохранительные органы и профильные городские службы были переведены в особый режим несения службы.

В Национальном антитеррористическом комитете РФ уточнили, что в результате нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Дербенте и Махачкале погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. Правоохранительные органы принимают все необходимые меры для розыска и задержания боевиков.

Вечером 23 июня неизвестные открыли стрельбу из автоматического оружия по синагоге и церкви в Дербенте, а также по посту ДПС в Махачкале.

В результате в Дербенте был убит священник и один полицейский. В Махачкале погиб один сотрудник полиции, еще шесть получили ранения. Более того, после случившегося в синагоге вспыхнул пожар. Автомобиль, на котором скрылись подозреваемые, объявлен в ориентировку.

Также в Дагестане сформировали оперативный штаб. Глава республики Сергей Меликов призвал местных жителей сохранять спокойствие.

