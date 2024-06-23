В Дагестане создан оперштаб после стрельбы в Дербенте и Махачкале

Фото: телеграм-канал "Мой Дербент"

В Дагестане сформировали оперативный штаб после стрельбы в Дербенте и Махачкале. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава республики Сергей Меликов.

"Сегодня вечером в Дербенте и Махачкале неизвестные предприняли попытки к дестабилизации общественной ситуации. На их пути встали сотрудники дагестанской полиции. По предварительной информации, среди них есть пострадавшие", – уточнил он.

По словам главы республики, службы работают в соответствии с инструкцией. В Дагестане объявили план "Перехват", личности нападавших выясняются.

Кроме того, Меликов призвал местных жителей сохранять спокойствие.

Вечером 23 июня неизвестные открыли стрельбу из автоматического оружия по синагоге и церкви в Дербенте, а также по посту ДПС в Махачкале.

В результате в Дербенте был убит священник и один полицейский. В Махачкале погиб один сотрудник полиции, еще шесть получили ранения. Более того, после случившегося в синагоге вспыхнул пожар. Автомобиль, на котором скрылись подозреваемые, объявлен в ориентировку.

