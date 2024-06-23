МВД Дагестана: неизвестные обстреляли синагогу и церковь в Дербенте

Фото: телеграм-канал "Мой Дербент"

Неизвестные обстреляли из автоматического оружия синагогу и церковь в Дербенте. Об этом сообщает МВД Дагестана в телеграм-канале.

Согласно информации из дежурной части МВД республики, стрельба началась около 18:00. Предварительно, один полицейский погиб, еще один получил ранения. Автомобиль, на котором скрылись подозреваемые, объявлен в ориентировку. По данным ведомства, это "Фольксваген Поло" белого цвета.

Обстоятельства и информация о погибших и раненых сотрудниках полиции уточняется, говорится в публикации. СУ СК России по республике сообщило в телеграм-канале, что на место происшествия выехали следователи, криминалисты и руководство ведомства.

Ранее в Рязани мужчина открыл стрельбу. Согласно данным пресс-службы региональной прокуратуры, 18 июня во время конфликта из-за имущественного спора и неприязненных отношений 66-летний подозреваемый не менее трех раз выстрелил из охотничьего ружья. Один мужчина пострадал, а женщина от полученных ранений погибла. Стрелявший задержан, возбуждено уголовное дело.