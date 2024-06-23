CBS: четыре человека погибли в результате стрельбы в Арканзасе

Фото: телеграм-канал "Абзац"

Четыре человека погибли в результате стрельбы в продуктовом магазине в городе Фордайс в американском штате Арканзас, еще девять человек пострадали. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на полицию штата.

В правоохранительных органах уточнили, что среди пострадавших два сотрудника полиции, угрозы их жизни нет.

Как сообщается, нападавший получил серьезные ранения и был взят под стражу.

Ранее один человек погиб в результате стрельбы в Канзас-Сити американского штата Миссури. Инцидент произошел в районе вокзала Юнион Стейшн. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, они задержали двоих подозреваемых и начали оказывать помощь пострадавшим.

До этого женщина открыла стрельбу в церкви в городе Лейквуд в Техасе. Сотрудники полиции оперативно среагировали и открыли ответный огонь по женщине, застрелив ее. Во время стрельбы ранение получил ребенок, который был с женщиной, и 57-летний мужчина.

