Несколько человек ранены в результате нападения с ножом на вокзале в Париже – СМИ

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Неизвестный напал с ножом на вокзале в Париже, сообщает агентство AFP со ссылкой на источники в полиции.

По его данным, пострадали несколько человек. Злоумышленника задержали.

Телеканал BFMTV уточнил, что инцидент произошел на на Лионском вокзале на востоке города. Кроме того, по его информации, ранения получили три человека.

Из-за нападения на вокзале нарушено движение поездов. Пассажирам рекомендовали искать альтернативные маршруты.

В конце прошлого года сообщалось, что злоумышленник зарезал одного человека и ранил другого в центре Парижа. Перед арестом преступник выкрикивал религиозные лозунги.

Позже выяснилось, что мужчина, напавший на прохожих, уже отбывал срок за подготовку нападения в 2016 году и имел серьезные проблемы с психикой. Нападавший находился в так называемом списке S, куда французские спецслужбы заносят людей, представляющих угрозу для безопасности страны.

После задержания мужчина утверждал, что действовал под впечатлением от последствий израильской военной операции в секторе Газа, и обвинял Францию в пособничестве действиям Израиля. Помимо этого, глава МВД Франции заявил, что погибший и пострадавший от нападения были туристами.