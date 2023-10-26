Устроивший стрельбу в штате Мэн убил 18 человек

Фото: телеграм-канал SHOT

Устроивший стрельбу в американском штате Мэн убил 18 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Джанет Миллс.

По ее данным, еще 13 человек получили ранения. Власти штата пока не знают мотивов стрелка и координируют действия с федеральным правительством.

Подтверждается, что предполагаемый зачинщик стрельбы остается на свободе. Сейчас его разыскивает полиция штата. Власти призвали не приближаться к нему ни при каких обстоятельствах, следовать указаниям федеральных и местных правоохранительных органов.

Данное нападение унесло больше жизней, чем любой другой случай вооруженного насилия в США в 2023 году.

Как уточнили агентству в Пентагоне, подозреваемый Роберт Кард является специалистом по поставкам топлива, боевого опыта у него нет.

В ночь на 26 октября в американском городе Льюистон мужчина начал стрельбу сразу в нескольких заведениях: в ресторане Schemengees Bar and Grille, магазине Walmart и боулинг-центре Sparetime.

Полиция США разыскивает по подозрению в причастности к стрельбе некоего 40-летнего Роберта Карда.

Агентство Associated Press (AP), ссылаясь на документы полицейских, сообщило, что он ранее грозился устроить стрельбу на военно-тренировочной базе в городе Сако, которая находится в том же штате, где он числится в качестве армейского резервиста. В полиции также заявили о его проблемах с психикой, так как Кард жаловался на то, что он "слышит голоса".

Как утверждают сотрудники полиции, Кард все еще на свободе. Для уточнения всех обстоятельств случившегося подключили Федеральное бюро расследований (ФБР). ФБР США отправило "десятки агентов и сотрудников" на поиски подозреваемого. Розыском злоумышленника также занимаются агенты Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, а также МВД штата.

В посольстве РФ в США сообщили, что следят за ситуацией со стрельбой в Льюистоне. По словам дипломатов, информации о возможных пострадавших россиянах в результате инцидента не поступало.

Новости мира: более 20 человек погибли в результате стрельбы в американском штате Мэн