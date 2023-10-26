Автомобиль подозреваемого в стрельбе в штате Мэн обнаружили в соседнем городе

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Автомобиль подозреваемого в массовой стрельбе в Льюистоне американского штата Мэн обнаружили в соседнем городе Лисбон. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на комиссара департамента общественной безопасности штата Майкла Сосчака.

"Транспортное средство, которое представляло интерес в этом происшествии, находилось в Лисбоне", – заявил он.

В ночь на 26 октября стало известно, что в городе Льюистон мужчина устроил стрельбу сразу в нескольких заведениях: в ресторане Schemengees Bar and Grille, магазине Walmart и боулинг-центре Sparetime.

Сначала местные СМИ сообщали о 16 погибших, однако потом число жертв возросло до 22. Кроме того, по данным журналистов, различные ранения получили от 50 до 60 человек.

Позже американская полиция установила личность подозреваемого в стрельбе – им оказался 40-летний Роберт Кард.

В посольстве РФ в США сообщили, что следят за ситуацией со стрельбой в Льюистоне. По словам дипломатов, информации о возможных пострадавших гражданах РФ в результате инцидента не поступало.

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