Пять человек пострадали после стрельбы возле университета в Балтиморе

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Пять человек получили травмы после стрельбы недалеко от университета в американском Балтиморе, заявил комиссар местной полиции Ричард Уорли.

"Предварительно, на данный момент мы знаем о пяти пострадавших в возрасте 18–22 лет. Мы считаем, что полученные ранения не угрожают их жизни", – цитирует Уорли РИА Новости.

Он добавил, что полиции пока что не удалось установить местонахождение злоумышленника, расследование продолжается. По словам Уорли, правоохранители проверили территорию университета.

Днем ранее 14-летний подросток устроил стрельбу в популярном торговом центре Siam Paragon в Бангкоке. В результате два человека погибли и пять пострадали. Полиция допросила несовершеннолетнего, который объяснил свои мотивы некими голосами, управляющими его действиями.