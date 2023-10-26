Байдена проинформировали о стрельбе в штате Мэн

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Американского президента Джо Байдена проинформировали о стрельбе в городе Льюистон штата Мэн, в результате которой погибли минимум 22 человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

В заявлении американской администрации говорится, что Байден продолжит получать подробности о случившемся. Какие-либо новые детали инцидента не приводятся.

В ночь на 26 октября стало известно, что неизвестный мужчина устроил стрельбу в городе Льюистон. Местные СМИ сообщают, что звуки выстрелов были слышны сразу в трех местах: в ресторане Schemengees Bar and Grille, магазине Walmart и боулинг-центре Sparetime.

Первоначально сообщалось о 16 погибших, однако позже количество жертв увеличилось до 22 человек. Ряд СМИ утверждают, что преступников, устроивших стрельбу, могло быть двое. Не исключено, что один из них уже задержан.