Напавший на прохожих в Париже уже отбывал срок за подготовку теракта

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Мужчина, напавший на прохожих в Париже с ножом и молотком, уже отбывал срок за подготовку нападения в 2016 году и имел серьезные проблемы с психикой. Об этом сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен в эфире телеканала BFMTV.

Сообщается, что мужчина 1997 года рождения был осужден на 4 года тюрьмы в 2016 году за попытку насильственных действий, но был вовремя задержан службой внутренней разведки DGSI. Мужчина вышел из тюрьмы в 2020 году.

Нападавший находился в так называемом списке S, куда французские спецслужбы заносят людей, представляющих угрозу для безопасности страны. Также известно, что задержанный ранее проходил психиатрическое лечение.

Сообщается, что после задержания мужчина утверждал, что действовал под впечатлением от последствий израильской военной операции в секторе Газа, и обвинял Францию в пособничестве действиям Израиля. Помимо этого, глава МВД Франции заявил, что погибший и пострадавший от нападения были туристами.

Ранее сообщалось, что злоумышленник зарезал одного человека и ранил другого в центре Парижа в субботу. Перед арестом преступник выкрикивал религиозные лозунги.