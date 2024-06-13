Полицейские задержали стрелявшего у монастыря под Калугой

Фото: телеграм-канал "Росгвардия"

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе на дороге около монастыря Оптина пустынь в Козельске Калужской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Задержанным оказался 31-летний житель города Сосенский. Его доставили в территориальный отдел полиции. Также правоохранители изъяли у него автоматическое оружие.

Возбуждено уголовное дело по статье за разбой с применением оружия. В данный момент мотивы преступления устанавливаются.

Мужчина открыл стрельбу на дороге у монастыря Оптина пустынь вечером 12 июня. Человек остановил автомобиль на дороге, после чего начал стрелять в воздух и землю, в результате кусок асфальта отрикошетил в женщину. Она получила касательное ранение ноги.

По информации СМИ, злоумышленник хотел ограбить проезжавший автомобиль. Как рассказал наместник монастыря епископ Можайский Иосиф (Королев), пострадавшая является иконописцем.