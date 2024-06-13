Пострадавшая при стрельбе под Калугой получила касательное ранение ноги

Фото: телеграм-канал Mash

Пострадавшая при стрельбе около монастыря Оптина пустынь в Козельске Калужской области получила касательное ранение ноги. Об этом сообщается в телеграм-канале УМВД РФ по региону.

Женщине оказали необходимую помощь на месте. В данный момент сотрудники полиции продолжают разыскивать стрелявшего мужчину.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу на дороге у монастыря Оптина пустынь в городе Козельске. Человек остановил автомобиль на дороге, после чего начал стрелять в воздух и землю – кусок асфальта отрикошетил в женщину.

По данным СМИ, злоумышленник хотел ограбить проезжавший автомобиль. Как рассказал наместник монастыря епископ Можайский Иосиф (Королев), пострадавшая является иконописцем.