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12 июня, 22:48

Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу на дороге у монастыря под Калугой

Фото: телеграм-канал "Козельск Live"

Неизвестный открыл стрельбу на автодороге у монастыря Оптина пустынь в городе Козельске Калужской области, сообщает правительство региона в своем телеграм-канале.

"Все службы на месте. В настоящее время идут поиски мужчины", – рассказали там.

По предварительным данным, неадекватный человек остановил автомобиль на дороге из Козельска в Оптину пустынь. Затем он начал стрелять в воздух и землю, из-за чего кусок асфальта отрикошетил в женщину. Последняя получила легкую травму, добавили в пресс-службе.

Ранее неизвестный открыл стрельбу около торгового центра на Костромской улице на северо-востоке Москвы. По предварительным данным правоохранительных служб, в результате инцидента пострадали два человека.

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