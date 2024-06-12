12 июня, 22:48Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу на дороге у монастыря под Калугой
Фото: телеграм-канал "Козельск Live"
Неизвестный открыл стрельбу на автодороге у монастыря Оптина пустынь в городе Козельске Калужской области, сообщает правительство региона в своем телеграм-канале.
"Все службы на месте. В настоящее время идут поиски мужчины", – рассказали там.
По предварительным данным, неадекватный человек остановил автомобиль на дороге из Козельска в Оптину пустынь. Затем он начал стрелять в воздух и землю, из-за чего кусок асфальта отрикошетил в женщину. Последняя получила легкую травму, добавили в пресс-службе.
Ранее неизвестный открыл стрельбу около торгового центра на Костромской улице на северо-востоке Москвы. По предварительным данным правоохранительных служб, в результате инцидента пострадали два человека.