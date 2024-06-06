Подозреваемый в стрельбе из квартиры в Бибиреве рассказал о своих мотивах

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Подозреваемый в стрельбе из квартиры в Бибиреве 50-летний мужчина рассказал, что взять пневматическое ружье в руки его подтолкнули птицы, которые не давали ему спать. Объяснение злоумышленника опубликовано в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Мужчина пояснил, что ружье ему подарил друг. Пять месяцев оно лежало без дела, однако за три дня до стрельбы он решил приобрести металлические пули. В день инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения и пытался уснуть. По его словам, пение птиц, доносящееся с улицы, помешало ему уснуть. Тогда он взял ружье и выстрелил из окна не менее 10 раз.

Стрельба на Костромской улице произошла вечером 4 июня. В результате произошедшего пострадали проходившие мимо люди. Мужчине и женщине понадобилась медпомощь. Выстрелы также незначительно повредили окно электробуса. При этом никто из находившихся в общественном транспорте не пострадал.

Столичный главк Следственного комитета России (СКР) возбудил по факту произошедшего уголовное дело о хулиганстве. Задержанному мужчине предъявили обвинения. Он сознался в содеянном и полностью признал вину.

