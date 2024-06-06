РИА Новости: один человек погиб в результате стрельбы на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Мужчина открыл стрельбу из ружья на западе Москвы, в результате чего один человек погиб. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах.

По информации прокуратуры, тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили на улице Алексея Свиридова в районе дома номер 13 . В связи с этим на место происшествия выехал заместитель Дорогомиловского межрайонного прокурора Дмитрий Гуськов, чтобы проконтролировать работу сотрудников полиции.

Сейчас, как сообщили в пресс-службе ведомства, стоит вопрос о возбуждении дела по факту убийства. Кроме того, прокуратура занимается установлением лица, совершившего преступление.

По информации правоохранительных органов, в городе введен план "Перехват".

Ранее столичный главк СК РФ возбудил уголовное дело после убийства мужчины на территории парка около 3-й Музейной улицы на востоке города. На теле мужчины обнаружили ножевое ранение в области сердца.