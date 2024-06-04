СК возбудил дело после убийства мужчины в лесопарковой зоне на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Столичный главк Следственного комитета (СК) РФ возбудил уголовное дело после убийства мужчины на территории парка около 3-й Музейной улицы на востоке города. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

На теле мужчины обнаружили ножевое ранение в области сердца. Следователи, изучив записи с камер видеонаблюдения, установили, что в момент убийства рядом с мужчиной находились его две несовершеннолетние внучки.

"Девочки не пострадали, их жизни и здоровью ничего не угрожает", – говорится в сообщении.

Сейчас следователи устанавливают личность совершившего преступление и обстоятельства произошедшего.

Ранее два человека пострадали при стрельбе на северо-востоке Москвы. Выстрелы из окна квартиры совершал 50-летний мужчина. Его личность удалось установить после оперативно-разыскных мероприятий.

