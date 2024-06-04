Полиция задержала устроившего стрельбу на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Сотрудники МВД задержали мужчину, устроившего стрельбу на Костромской улице на северо-востоке Москвы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным полиции, стрельбу из пневматического оружия открыл 50-летний мужчина. По данным столичной прокуратуры, подозреваемого обнаружили в его квартире, там же нашли и пневматическую винтовку.

Столичный Дептранс в своем телеграм-канале сообщил, что ранее введенные ограничения в районе первого корпуса дома № 70 по Костромской улице сняты. Движение транспорта на участке осуществляется в штатном режиме.

До этого стало известно, что в результате стрельбы пострадали проходившие мимо люди. Мужчине и женщине понадобилась медпомощь. Выстрелы также незначительно повредили окно электробуса. При этом никто из находившихся в общественном транспорте не пострадал.

Столичный главк Следственного комитета России (СКР) возбудил по факту произошедшего уголовное дело о хулиганстве. Ход его расследования и результаты контролирует прокуратура.



Неизвестный открыл стрельбу на северо-востоке Москвы

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