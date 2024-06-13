РИА Новости: стрелявший под Калугой хотел ограбить проезжавший автомобиль

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Мужчина, открывший стрельбу около монастыря Оптина пустынь под Калугой, хотел ограбить проезжавший мимо автомобиль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам наместника монастыря епископа Можайского Иосифа (Королева), женщина, получившая ранение в результате стрельбы, являлась иконописцем, она писала иконы для обители. При этом в самом храме стрельбы или пострадавших не было, уточнил священнослужитель.

Ранее власти Калужской области сообщили, что неизвестный открыл стрельбу на автодороге у монастыря Оптина пустынь в городе Козельске.

Предварительно, человек остановил автомобиль на дороге из Козельска в Оптину пустынь. После этого он начал стрелять в воздух и землю, из-за чего кусок асфальта отрикошетил в женщину.