Вооруженную женщину задержали в здании ФБР в Сиэтле

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Полицейские задержали женщину, которая вошла с оружием в здание Федерального бюро расследований (ФБР) в американском городе Сиэтл. Об этом сообщает местное издание Komo News со ссылкой на данные полиции.

Инцидент произошел в центре города, на углу Третьей авеню и Спринг-стрит. Спецназ ФБР и полицейские вели переговоры с женщиной около часа, после чего ее взяли под стражу.

Уточняется, что во время инцидента не было захвачено ни одного заложника. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее сообщалось о перестрелке, которая произошла в районе Ачапняк в Ереване. По меньшей мере один человек погиб, еще один получил ранение. Некоторые очевидцы сообщили, что слышали автоматные очереди.

До этого сириец открыл стрельбу по посольству США в пригороде Бейрута. Находящиеся в этом районе военнослужащие отреагировали на источники огня, в результате стрелявший был ранен. Позже выяснилось, что стрелявший связан с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, признана террористической и запрещена в РФ).