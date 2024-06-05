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05 июня, 10:47

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Al Hadath: сириец, обстрелявший посольство США в Ливане, связан с террористами из ИГ

Обстрелявший посольство США сириец связан с террористами из ИГ

Фото: AP Photo/Bilal Hussein

Гражданин Сирии, который обстрелял американское посольство в Ливане, связан с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, признана террористической и запрещена в РФ). Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

По данным СМИ, на винтовке злоумышленника нашли символику запрещенной организации. Ливанским военным удалось ранить напавшего, в настоящее время он находится под охраной в госпитале.

На телеканале уточнили, что сириец действовал не один. Армейские патрули оцепили диппредставительство и организовали поиски возможного сообщника.

Армия Ливана ранее заявила, что сириец открыл стрельбу по посольству Соединенных Штатов Америки в пригороде Бейрута. Находящиеся в этом районе военнослужащие отреагировали на источники огня. По данным армии Ливана, в настоящее время стрелок задержан и отправлен в больницу.

До этого правоохранители задержали злоумышленника, который бросил две бутылки с зажигательной смесью на территорию российского посольства в Кишиневе. После задержания провокатора участок возобновил работу.

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