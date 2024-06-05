Армия Ливана: сириец обстрелял посольство США в Ливане

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Сириец открыл стрельбу по посольству Соединенных Штатов Америки в пригороде Бейрута. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление армии Ливана.

"Американское посольство в Ливане в районе Аукар было обстреляно человеком с сирийским гражданством. Находящиеся в этом районе военнослужащие отреагировали на источники огня, в результате стрелявший был ранен", – отметили ливанские военные.

По данным армии Ливана, в настоящее время стрелок задержан и отправлен в больницу. Кроме того, сейчас проводится работа по установлению обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что посольство России в Вильнюсе подверглось атаке неизвестных, которые две ночи подряд бросали бутылки с зажигательной смесью на территорию дипмиссии. Инциденты зафиксировали камеры видеонаблюдения, а также полицейские, дежурящие у здания диппредставительства. Отмечается, что никто не пострадал, однако на стене здания видны следы огня и дыма.