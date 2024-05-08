08 мая, 20:15Политика
Посольство РФ заявило об осложнении работы из-за наложенных Лондоном ограничений
Фото: ТАСС/EPA/NEIL HALL
Введенные властями Британии ограничения сильно затруднят деятельность российской дипмиссии, в том числе прервут некоторые имеющиеся каналы связи. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве РФ в Лондоне.
В посольстве назвали предлог, из-за которого якобы были введены ограничения, "безосновательным" и "смехотворным", а также обвинили властей Британии в желании "раздуть шпионскую историю". Дипломаты при этом подчеркнули, что подготовка к таким мерам началась еще 6 месяцев назад.
"Соответствующая кампания по обвинению нас абсолютно во всех мыслимых грехах продвигалась и нагнеталась все это время", – добавили в диппредставительстве.
В связи с этим в посольстве выразили сожаление по поводу того, что Лондон подрывает оставшиеся связи с Москвой в разгар острой напряженности во всем мире.
"В этот период особенно важен диалог для недопущения дальнейшей эскалации, но в Лондоне продолжают изображать воинственность и подрывают оставшиеся связи", – указали дипломаты.
В посольстве предупредили, что Россия даст адекватный ответ на объявленные Великобританией санкции.
Ранее стало известно, что МВД Великобритании объявило о высылке из страны военного атташе РФ. Как заявил глава ведомства Джеймс Клеверли, представитель Москвы являлся сотрудником службы военной разведки и не объявил властям Британии о своем статусе.
Кроме того, Клеверли заявил, что Британия вводит ограничения на получение виз российскими дипломатами и снимает дипломатический статус с некоторых российских объектов недвижимости.