МИД пообещал ответить на высылку военного атташе РФ из Лондона

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Российская сторона не оставит без внимания высылку военного атташе РФ из Лондона и в ближайшее время даст адекватный ответ на это. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее стало известно, что МВД Великобритании объявило о высылке из страны военного атташе РФ. Как заявил глава ведомства Джеймс Клеверли, представитель Москвы являлся сотрудником службы военной разведки и не объявил властям Британии о своем статусе.

Кроме того, он заявил, что Британия вводит ограничения на получение виз российскими дипломатами и снимает дипломатический статус с некоторых российских объектов недвижимости. Как утверждает глава британского МВД, такие меры Лондон принимает в ответ на "опасные действия России в Европе, а теперь – и в Великобритании". В качестве примера он привел предполагаемые случаи шпионажа и кибератаки.

