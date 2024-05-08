МВД Великобритании объявило о высылке из страны военного атташе РФ

Фото: 123RF/erika8213

Глава МВД Великобритании Джеймс Клеверли объявил о высылке из страны военного атташе РФ. Трансляция его выступления на слушаниях в палате общин велась на сайте парламента.

"Мы вышлем российского военного атташе, который является сотрудником службы военной разведки, не объявившим о своем статусе", – уточнил он.

Кроме того, глава МВД заявил, что Британия вводит ограничения на получение виз российскими дипломатами. Так, с этого момента срок действия виз российских дипломатов в стране будет сокращен.

Также Клеверли сообщил о снятии дипломатического статуса с некоторых российских объектов недвижимости, которые находятся в Великобритании, включая Сикокс-хаус в Сассексе, торговое представительство и представительство военного атташе в районе Хайгейт. По его словам, эти объекты использовались для осуществления разведки.

Как утверждает глава британского МВД, такие меры Лондон принимает в ответ на "опасные действия России в Европе, а теперь – и в Великобритании". В качестве примера он привел предполагаемые случаи шпионажа и кибератаки.

Посольство России в Великобритании пока не прокомментировало высказывания главы МВД.

Ранее МИД РФ выразил протест послу Великобритании в Москве Найджелу Кейси из-за высказываний министра иностранных дел Британии Дэвида Кэмерона о праве Украины наносить удары по территории России с использованием оружия собственного производства.

