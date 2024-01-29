Автомобиль въехал в пост охраны у посольства России в Сеуле

Фото: ТАСС/Станислав Варивода

Внедорожник протаранил пост охраны перед посольством России в центре Сеула. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Инцидент произошел в 16:10 по московскому времени в воскресенье, 28 января. Полицейский, дежуривший на посту, получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Отмечается, что водитель автомобиля не был в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранительные органы устанавливают причину аварии.

Ранее сообщалось, что полиция Чехии предотвратила поджог неизвестного мужчины, который облил себя горючим веществом возле посольства России в Праге.

До этого неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью на территорию посольства Кубы в Вашингтоне. В результате происшествия никто не пострадал.

