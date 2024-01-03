Чешская полиция предотвратила поджог мужчины возле российского посольства

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Полиция Чехии предотвратила поджег неизвестного мужчины, который облил себя горючим веществом возле посольства России в Праге. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

Уточняется, что ранее неизвестный угрожал поджечь горючую смесь. Однако полицейским удалось убедить его не делать этого. Посольство РФ инцидент пока не прокомментировало.

Подчеркивается, что мужчина является иностранным гражданином. Его передали пражской медицинской службе, говорится в сообщении.

Вечером 21 декабря стало известно о стрельбе на философском факультете Карлова университета в Праге. Огонь открыл 24-летний студент. Согласно последним данным, в результате стрельбы погибли 14 человек, еще 25 граждан пострадали.

Затем стало известно, что устроивший стрельбу ранее, 15 декабря, совершил убийство мужчины и его двухмесячного сына.

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