Полиция Чехии уточнила число жертв стрельбы в университете в центре Праги

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Жертвами стрельбы в Карловом университете в Праге, по уточненным данным, стали 14 человек, сообщил глава полиции Чехии Мартин Вондрашек, которого цитирует РИА Новости.

Он также рассказал, что пострадали 25 человек, 10 из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что жертвами произошедшего стали 15 человек, еще минимум 24 человека ранены. Посольство РФ в Чехии выясняет, есть ли россияне в числе пострадавших при ЧП. Диппредставительство направило в полицию соответствующий запрос.

Вечером 21 декабря стало известно о стрельбе на философском факультете Карлова университета в Праге. Полиция страны сообщила, что преступник был нейтрализован.

В связи с трагедией президент Чехии Петр Павел выразил соболезнования семьям жертв. Он заявил, что шокирован событиями в центре чешской столицы.

Глава МВД Чехии Вит Ракушан заявил, что в настоящее время у чешских правоохранителей нет доказательств связи между стрельбой в Праге и международным терроризмом. Сотрудники полиции еще долго будут работать на месте случившегося.

Министр уточнил, что полиции быстро удалось установить личность нападавшего. Им оказался 24-летний студент философского факультета из пригорода Праги. По данным ведомства, молодой человек сначала дома убил своего отца, затем направился в город, чтобы совершить самоубийство. Однако мотив преступления полиции пока неясен.

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