Число погибших в результате стрельбы в Праге превысило 15 человек

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Количество погибших в результате стрельбы в университете на площади Яна Палаха в центре Праги превысило 15 человек. Об этом сообщает телеканал CT24 со ссылкой на главу полиции Чехии Мартина Вондрашека.

По словам Вондрашека, в результате инцидента минимум 24 человека пострадали. В частности, как отметили правоохранительные органы, людей из учебного заведения полностью эвакуировали.

"В настоящий момент проводится пиротехническая проверка", – указывается в сообщении полиции в соцсети Х (ранее Twitter).

Глава МВД Чехии Вит Ракушан заявил, что в настоящее время у чешских правоохранителей нет доказательств связи между стрельбой в Праге и международным терроризмом. Сотрудники полиции еще долго будут работать на месте случившегося, добавил Ракушан.

Министр уточнил, что полиции быстро удалось установить личность нападавшего. Им оказался 24-летний студент философского факультета из пригорода Праги. По данным ведомства, молодой человек сначала дома убил своего отца, затем направился в город, чтобы совершить самоубийство. Однако мотив преступления полиции пока неясен.

В свою очередь, жительница Праги рассказала, что была через дом от университета, когда произошла стрельба. Она услышала более пяти выстрелов. Также к зданию прибыли сотрудники полиции с оружием, они заблокировали улицы, добавила женщина.

"До сих пор все перекрыто. Несколько убитых и много раненых", – цитирует ее "Газета.ру".

До этого СМИ писали, что жертвами произошедшего стали 10 человек, еще 30 ранены. Посольство РФ в Чехии выясняет, есть ли россияне в числе пострадавших при ЧП. Диппредставительство направило в полицию соответствующий запрос.

Вечером 21 декабря стало известно о стрельбе на философском факультете Карлова университета в Праге. Полиция страны сообщила, что преступник был нейтрализован.

В связи с трагедией президент Чехии Петр Павел выразил соболезнования семьям жертв. Он заявил, что шокирован событиями в центре чешской столицы.

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