В результате стрельбы в Праге погибли 10 человек – СМИ

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Жертвами стрельбы в университете на площади Яна Палаха в центре Праги стали 10 человек, еще 30 ранены, сообщает РИА Новости со ссылкой на предварительные данные медиков.

Посольство РФ в Чехии выясняет, есть ли россияне в числе пострадавших при ЧП. Диппредставительство направило в полицию соответствующий запрос.

Стрельба была открыта на философском факультете Карлова университета. На место происшествия выехали полиция, врачи и пожарные.

Открывшего стрельбу в Праге нейтрализовали. В правоохранительных органах уточнили, что из здания, в котором произошла стрельба, эвакуировали людей. Глава МВД Чехии Вит Ракушан сообщил, что нападавший был один и у него не было сообщников. По его словам, угрозы для граждан более не существует.

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