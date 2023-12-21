21 декабря, 18:10Происшествия
Открывшего стрельбу в Праге нейтрализовали
Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"
Открывшего стрельбу в Праге нейтрализовали. В результате случившегося есть погибшие и десятки раненых, сообщает полиция Чехии в соцсети X (ранее Twitter).
В правоохранительных органах уточнили, что из здания, в котором произошла стрельба, эвакуировали людей.
"На месте происшествия несколько трупов и десятки раненых", – добавила полиция.
По данным ведомства, стрельба была открыта на философском факультете Карлова университета на площади Яна Палаха в центре города. На место происшествия выехали полиция, врачи и пожарные.
Ранее три человека скончались и один пострадал в результате стрельбы в американском штате Колорадо. По информации журналистов, инцидент произошел из-за имущественного спора.
До этого стрельба произошла в больнице в американском городе Конкорд в штате Нью-Гэмпшир. Позже стало известно, что в результате произошедшего погиб один человек.
Новости мира: более 20 человек погибли в результате стрельбы в американском штате Мэн
Читайте также