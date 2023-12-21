Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

Открывшего стрельбу в Праге нейтрализовали. В результате случившегося есть погибшие и десятки раненых, сообщает полиция Чехии в соцсети X (ранее Twitter).

В правоохранительных органах уточнили, что из здания, в котором произошла стрельба, эвакуировали людей.

"На месте происшествия несколько трупов и десятки раненых", – добавила полиция.

По данным ведомства, стрельба была открыта на философском факультете Карлова университета на площади Яна Палаха в центре города. На место происшествия выехали полиция, врачи и пожарные.

Ранее три человека скончались и один пострадал в результате стрельбы в американском штате Колорадо. По информации журналистов, инцидент произошел из-за имущественного спора.

До этого стрельба произошла в больнице в американском городе Конкорд в штате Нью-Гэмпшир. Позже стало известно, что в результате произошедшего погиб один человек.

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