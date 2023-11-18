Стрельба произошла в больнице в американском Нью-Гэмпшире

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В больнице в американском городе Конкорд в штате Нью-Гэмпшир произошла стрельба, есть жертвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление правоохранителей региона.

Сообщается, что полицейские расследуют инцидент со стрельбой в больнице штата Нью-Гэмпшир в Конкорде.

По предварительным данным, жертвами стрельбы стали несколько человек. По сообщениям полиции в социальной сети X, ситуацию в больнице удалось взять под контроль.

"Подозреваемый скончался. Полиция ведет расследование случившегося", – проинформировали полицейские.

Обстоятельства случившегося, а также мотивы стрелявшего на данный момент не приводятся.

Ранее стало известно, что по меньшей мере шесть человек погибли и более 40 человек пострадали при стрельбе на вечеринках в США по случаю Хэллоуина. Так, в городе Тампа штата Флорида случилась массовая драка, которая переросла в перестрелку. В результате погибли 2 человека и 18 получили травмы. В городе Индианаполис, штат Индиана, стрельба случилась на молодежной вечеринке. В результате погиб один молодой человек и 8 получили огнестрельные ранения.