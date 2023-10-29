Два человека погибли при стрельбе в штате Флорида – СМИ

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Два человека погибли и 18 пострадали в результате стрельбы во время празднования Хэллоуина в американском штате Флорида. Об этом сообщает телеканал WFLA.

По его информации, инцидент случился в районе Йбор Сити в городе Тампа. Перед стрельбой две группы людей завязи драку. Как отметил телеканал, жертвы находились в костюмах. Когда случилась стрельба, полиция уже была на месте.

В ночь на 26 октября в Льюистоне подозреваемый 40-летний Роберт Кард начал стрельбу сразу в нескольких заведениях – в ресторане, магазине и боулинг-центре. Американские СМИ сообщали, что он ранее грозился устроить стрельбу на военно-тренировочной базе в городе Сако.

В полиции также заявили о его проблемах с психикой, так как Кард жаловался на то, что он "слышит голоса". Джанет Миллс заявляла, что устроивший стрельбу убил 18 человек. Еще 13 человек получили ранения.

Позже губернатор штата Мэн Джанет Миллс подтвердила информацию о гибели подозреваемого в стрельбе в городе Льюистон Роберта Карда.

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